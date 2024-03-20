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Маркос Найт назвал ключ к победе УНИКСа в предстоящем матче с «Зенитом»

Маркос Найт назвал ключ к победе УНИКСа в предстоящем матче с «Зенитом»
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Защитник УНИКСа Маркос Найт поделился ожиданиями от предстоящего матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча состоится 21 марта в Казани и начнётся в 19:00 мск. По словам Найта, для успешного результата казанцам будет важно сохранять концентрацию с первой до последней секунды.

«УНИКС подходит к матчу в хорошем настроении. Парни прекрасно себя чувствуют и сосредоточены на предстоящей встрече. Мы поступательно движемся к своей цели и, безусловно, осознаём всю важность предстоящей игры с «Зенитом». Нам противостоит очень хорошая команда. В составе гостей много выдающихся и опытных игроков. Впрочем, на втором этапе регулярки все без исключения соперники сильные.

Важно сохранять концентрацию от первой и до последней секунды, отдавать все силы в защите, контролировать щит, делиться мячом и оставаться командой. Вот наши главные установки», — приводит слова Найта пресс-служба УНИКСа.

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