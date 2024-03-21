30 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Кливленд», у Аллена и Леверта дабл-дабл

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 104:107.

Баскетболисты «Хит» выиграли первую четверть с разницей в одно очко. К большому перерыву гости немного упрочили преимущество, увеличив разрыв до «+4». Третья четверть снова осталась за гостями, которые сумели создать комфортное преимущество перед финальной 12-минуткой, ведя в счёте с разницей в восемь баллов. Последняя четверть осталась за хозяевами, однако этого не хватило, чтобы переломить исход матча.

Самым результативным игроком по очкам в составе «Майами» стал лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 30 очков, четыре подбора и шесть передач. Разыгрывающий гостей Терри Розир набрал 24 очка, сделал три подбора и две передачи. В составе хозяев лучшим был американский центровой Джарретт Аллен, оформивший дабл-дабл: 25 очков, 20 подборов и три передачи. Разыгрывающий «Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 20 очков, сделал один подбор и девять передач. Ещё одним дабл-даблом отметился лёгкий форвард хозяев Карис Леверт, набравший 16 очков, пять подборов и 12 передач.