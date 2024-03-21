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Бостон Селтикс — Милуоки Бакс 122:119, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 21 марта

«Бостон» победил «Милуоки» в очной встрече лидеров конференции
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В ночь с 20 на 21 марта мск на паркете «Ти-Ди Гардена» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА. Лидеры Восточной конференции «Бостон Селтикс» переиграли на своей площадке идущих на Востоке вторыми «Милуоки Бакс» со счётом 122:119.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
122 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Уайт - 23, Браун - 21, Притчард - 19, Порзингис - 17, Хорфорд - 8, Михайлюк - 3, Бриссетт, Петерсон, Тиллман, Корнет, Спрингер
Милуоки Бакс: Лиллард - 32, Портис - 24, Миддлтон - 22, Беверли - 9, Лопес - 8, Коннотон - 7, Краудер - 7, Бисли - 6, Галлинари - 4, Боучэмп, Грин, Адетокунбо, Джексон

Первая половина матча осталась за хозяевами — "+5" к концу первой четверти и "+13" к большому перерыву. В третьей четверти «Селтикс» упрочили своё преимущество до 18 очков. В заключительном отрезке «Бакс» пустились в погоню и смогли отыграть почти весь отрыв, но зацепить победу гостям не удалось.

«Бостон» продлил свою победную серию в регулярном чемпионате НБА до семи матчей. В турнирной таблице Восточной конференции при равном количестве сыгранных матчей (по 69) «Милуоки» отстаёт от «Селтикс» на 11 побед (44 против 55), опережая находящихся на третьем месте «Кливленд Кавальерс» на одну победу.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
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