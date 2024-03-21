Игрок Национальной баскетбольной ассоциации, разыгрывающий команды «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер повторил уникальный рекорд.

Во время матча с клубом «Юта Джаз», который состоялся сегодня, 21 марта, он провёл свою 50-ю игру в сезоне, набрав за встречу более 30 очков. Последним игроком, который смог сделать то же самое, был популярный игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден в сезоне-2018/2019. Кроме того, Шей стал первым игроком, который смог это сделать в возрасте до 25 лет.

Напомним, в среднем за игру Шей Гилджес-Александр набирает 30,9 очка, а также делает 5,6 подбора. С 2019 года он является игроком «Оклахома Сити-Тандер». Ранее Шей выступал за клуб «Лос-Анджелес Клипперс».