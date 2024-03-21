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Шей Гилджес-Александер повторил уникальный рекорд

Шей Гилджес-Александер повторил уникальный рекорд
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Игрок Национальной баскетбольной ассоциации, разыгрывающий команды «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер повторил уникальный рекорд.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 107
Юта Джаз
Ньютаун
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 35, Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 18, Дорт - 9, Хэйворд - 7, Уиггинс - 6, Гидди - 5, Уоллес - 5, Уильямс - 3, Джо, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Уильямс, Мускала
Юта Джаз: Секстон - 25, Коллинс - 16, Хендрикс - 12, Джордж - 9, Джузэнг - 9, Хортон-Такер - 8, Льюис - 6, Юртсевен - 6, Данн - 5, Сенсабо - 4, Кесслер - 4, Поттер - 3, Престон, Саманич

Во время матча с клубом «Юта Джаз», который состоялся сегодня, 21 марта, он провёл свою 50-ю игру в сезоне, набрав за встречу более 30 очков. Последним игроком, который смог сделать то же самое, был популярный игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден в сезоне-2018/2019. Кроме того, Шей стал первым игроком, который смог это сделать в возрасте до 25 лет.

Напомним, в среднем за игру Шей Гилджес-Александр набирает 30,9 очка, а также делает 5,6 подбора. С 2019 года он является игроком «Оклахома Сити-Тандер». Ранее Шей выступал за клуб «Лос-Анджелес Клипперс».

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