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Игроки юниорского УНИКСа сдали ЕГЭ по истории

Игроки юниорского УНИКСа сдали ЕГЭ по истории
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Баскетболисты юниорской команды УНИКСа Артур Вильданов и Владислав Державин приняли участие в акции «Сдаём вместе», которая была организована Министерством образования и науки Республики Татарстан. Оба баскетболиста казанской команды сдали ЕГЭ по истории. Об этом информирует прессс-служба УНИКСа.

Сообщается, что мероприятие состоялось в средней образовательной школе №139 города Казани, где вместе с игроками баскетбольного УНИКСа, футбольного «Рубина» и волейбольного «Зенита» экзамен сдавал и Министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Фото: https://t.me/unics_basket

Фото: https://t.me/unics_basket

Отметим, что сегодня, 21 марта, матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проведёт основная команда УНИКСа. Казанцы на домашней арене сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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