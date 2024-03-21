Маркус Джордан и Ларса Пиппен официально расстались

Младший сын Майкла Джордана Маркус официально расстался с Ларсой Пиппен. Об этом сообщает аккаунт NBA Buzz на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ларса Пиппен — бывшая жена легендарного Скотти Пиппена, с которой он окончательно развёлся в январе 2022 года. Маркуса с Ларсой впервые заметили вместе в сентябре 2022-го, а публично о своём союзе пара объявила в прошлогодний День святого Валентина. После начала отношений 32-летний Джордан вёл со своей подругой подкаст на популярном стриминговом сервисе, зарабатывая на этом деньги.

Ларса на 17 лет старше своего избранника. Кроме того, у неё и Скотти — четверо детей. Старшему из них, Скотти Пиппену-младшему, который провёл позапрошлый сезон на двустороннем контракте в «Лейкерс», исполнилось 23 года.

В конце прошлого года Маркус Джордан заявлял, что он и Ларса планируют пожениться.