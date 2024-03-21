Домантас Сабонис близок к новому рекорду НБА по дабл-даблам

Серия дабл-даблов тяжёлого форварда «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса является второй по продолжительности после слияния Американской и Национальной баскетбольных ассоциаций в 1976 году. В настоящий момент в его активе 51 дабл-дабл подряд. Лидером является Кевин Лав (53), выступающий за «Майами Хит».

В общей сложности к настоящему моменту Сабонис принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых в среднем набирал 19,8 очка, совершал 13,6 подбора и отдавал 8,3 передачи. В следующем туре «Сакраменто» предстоит провести выездной матч с «Вашингтон Уизардс». Игра состоится завтра, 22 марта. Начало – в 2:00 мск.

Ранее сообщалось, что Домантас стал первым игроком более чем за 50 лет, кому удалось оформить 64 дабл-дабла и 24 трипл-дабла за один сезон в НБА.