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После матча УНИКСа и «Зенита» Хантера в вспышке гнева сдерживали игроки обеих команд

После матча УНИКСа и «Зенита» Хантера в вспышке гнева сдерживали игроки обеих команд
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Только что завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались казанский УНИКС и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра завершилась победой коллектива Велимира Перасовича, которую он добыл на последних секундах за счёт трёхочкового броска форварда Луи Лабери (91:90).

Сразу после этого главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль взял тайм-аут, чтобы подготовить атаку своей команды. На бросок вышел центровой Винс Хантер, но не реализовал его. Игрок тут же выразил недовольство, дав понять, что заработал штрафные броски. Сразу после свистка американец направился в подтрибунное помещение, то ли к судье, то ли в раздевалку казанцев. Чтобы успокоить ситуацию, в дело вмешались игроки обеих команд, пытаясь сдержать Винса.

Единая лига ВТБ . Группа А
21 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
91 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Димитриевич - 32, Рейнольдс - 23, Лабери - 16, Грин - 11, Бако - 8, Зайцев - 1, Найт, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев
Зенит: Эртель - 22, Хантер - 16, Дублевич - 15, Фрейзер - 9, Карасёв - 9, Жбанов - 8, Вольхин - 4, Морман - 3, Зубков - 2, Курич - 2, Герасимов, Клименко
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