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Экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич высказался о возвращении в строй после травмы

Экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич высказался о возвращении в строй после травмы
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Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич, выступающий сейчас за «Црвену Звезду», прокомментировал поражение, которое потерпела команда в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». Встреча состоялась в Белграде и завершилась в пользу греческого клуба со счётом 89:76. Теодосич вернулся на площадку после травмы запястья впервые за середины февраля.

«Трудно играть в таких матчах, даже критерии судей не сработали в нашу пользу. Всякий раз, когда на трибуны приходит такое количество болельщиков, нам нужно платить им взаимностью и играть на максимуме до конца. Это вопрос проявления характера. «Панатинаикос» — отличная команда. Мы пробовали давать отпор, но они были немного лучше. Не буду уж слишком много анализировать матч, но я доволен тем, как мы сыграли», — приводит слова Теодосича Basket News.

Евролига. «Црвена Звезда» — «Панатинаикос»:

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