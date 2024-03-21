МБА одержала домашнюю победу над «Руной» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором МБА принимала баскетбольный клуб «Руна». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 89:77 (20:21, 26:18, 24:21, 19:17).

Самым результативным в составе победителей стал тяжёлый форвард Владислав Трушкин. В его активе 20 очков, два подбора и две передачи. Также отметим набравшего 20 очков Андрея Лопатина. У гостей больше всего очков набрал защитник Никола Иванович. На его счету 17 очков, три подбора и две передачи.

В следующем туре Единой лиги МБА сыграет на выезде с «Астаной». Встреча состоится 24 марта и начнётся в 13:00 по московскому времени. «Руна» в следующем туре сыграет с «Минском». Этот матч состоится 24 марта в столице Беларуси. Начало игры запланировано на 15:00 мск.