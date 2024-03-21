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МБА одержала домашнюю победу над «Руной» в матче Единой лиги

МБА одержала домашнюю победу над «Руной» в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором МБА принимала баскетбольный клуб «Руна». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 89:77 (20:21, 26:18, 24:21, 19:17).

Единая лига ВТБ . Группа Б
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
89 : 77
Руна
Москва
МБА: Трушкин - 21, Лопатин - 20, Воронов - 16, Хоменко - 8, Коновалов - 8, Касаткин - 7, Минченко - 4, Исмаилов - 3, Валиев - 2, Голдырев, Барашков, Якушин
Руна: Иванович - 17, Хилл - 16, Тайус - 10, Морган - 10, Попов - 8, Савин - 5, Комиссаров - 3, Походяев - 3, Жмако - 3, Раданов - 2, Янг, Сопин

Самым результативным в составе победителей стал тяжёлый форвард Владислав Трушкин. В его активе 20 очков, два подбора и две передачи. Также отметим набравшего 20 очков Андрея Лопатина. У гостей больше всего очков набрал защитник Никола Иванович. На его счету 17 очков, три подбора и две передачи.

В следующем туре Единой лиги МБА сыграет на выезде с «Астаной». Встреча состоится 24 марта и начнётся в 13:00 по московскому времени. «Руна» в следующем туре сыграет с «Минском». Этот матч состоится 24 марта в столице Беларуси. Начало игры запланировано на 15:00 мск.

Единая лига. Турнирная таблица
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