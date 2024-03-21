«Без комментариев». «Зенит» показал свою последнюю атаку, где не был зафиксирован фол

Пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит» в социальных сетях клуба разместила видео заключительной атаки в матче с УНИКСом в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подопечные Хавьера Паскуаля не сумели её реализовать, из-за чего проиграли встречу (90:91). На бросок после скидки разыгрывающего Томаса Эртеля вышел центровой Винс Хантер, но смазал его. После свистка он направился в подтрибунное помещение, то ли к судье, то ли в раздевалку казанцев, выражая недовольство отсутствием зафиксированного фола.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Зенита». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В следующем туре УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт в Краснодаре и начнётся в 20:00 по московскому времени. «Зенит» в следующем туре в Москве сыграет с ЦСКА. Начало матча запланировано на 19:30 мск.