Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Без комментариев». «Зенит» показал свою последнюю атаку, где не был зафиксирован фол

«Без комментариев». «Зенит» показал свою последнюю атаку, где не был зафиксирован фол
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит» в социальных сетях клуба разместила видео заключительной атаки в матче с УНИКСом в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подопечные Хавьера Паскуаля не сумели её реализовать, из-за чего проиграли встречу (90:91). На бросок после скидки разыгрывающего Томаса Эртеля вышел центровой Винс Хантер, но смазал его. После свистка он направился в подтрибунное помещение, то ли к судье, то ли в раздевалку казанцев, выражая недовольство отсутствием зафиксированного фола.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Зенита». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В следующем туре УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт в Краснодаре и начнётся в 20:00 по московскому времени. «Зенит» в следующем туре в Москве сыграет с ЦСКА. Начало матча запланировано на 19:30 мск.

Материалы по теме
Паскуаль — о матче с УНИКСом в ЕЛ: «Зенит» проиграл эту встречу одним владением
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android