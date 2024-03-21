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Перасович назвал решающий момент, предопределивший победу УНИКСа над «Зенитом»

Перасович назвал решающий момент, предопределивший победу УНИКСа над «Зенитом»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу, которую одержала его команда в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Встреча проходила в Казани и завершилась со счётом 91:90. Победный трёхочковый казанцы реализовали за несколько секунд до конца четвёртой четверти. Его автором стал форвард Луи Лабери.

«Мы провели типичный матч серии плей-офф против команды, которая находится в наилучшей форме. До сегодняшнего дня «Зенит» не проиграл ни одного матча на втором этапе. Гости приехали в Казань в оптимальном составе, а мы недосчитались важных игроков из-за травм. Три подряд фола за две минуты одного из лидеров УНИКСа Маркоса Найта создали нам сложности. Решающим стал момент в концовке, когда «Зенит» вёл «+2» и промазал штрафные броски. Фортуна оказалась на нашей стороне. Бывает, что в подобных матчах мы не забиваем открытые броски, но затем забираем подбор и попадаем более сложный мяч.

Это очень важная победа для нас. Очевидно, наша ротация сейчас ограничена, нам нужно думать о восстановлении травмированных игроков. Скоро стартует плей-офф, играть короткой скамейкой будет чрезвычайно сложно», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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