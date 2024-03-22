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Вашингтон Уизардс – Сакраменто Кингз 109:102, как сыграли, победил Вашингтон Уизардс, результат матча НБА 22 марта

Худшая команда Востока «Вашингтон» обыграла «Сакраменто», у Сабониса дабл-дабл
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» (Веризон-центр) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 109:102.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
109 : 102
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Вашингтон Уизардс: Кузма - 31, Авдия - 17, Кисперт - 15, Пул - 14, Батлер - 8, Гилл - 8, Болдуин Мл. - 6, Холмс - 6, Дэвис - 4, Шампани, Бернард
Сакраменто Кингз: Фокс - 25, Монк - 20, Мюррэй - 16, Сабонис - 14, Барнс - 12, Митчелл - 5, Дуарте - 3, Эдвардс - 3, Эллис - 2, Лень - 2, Макги, Слоусон, Джонс

Баскетболисты «Уизардс» сделали небольшой задел в первой четверти, выиграв её с разницей в восемь очков. К большому перерыву гости сумели сократить отставание до двух баллов. Третья четверть снова осталась за хозяевами площадки, которые упрочили преимущество, увеличив разрыв до тех же «+8». Финальную 12-минутку выиграли гости, однако этого не хватило, чтобы переломить исход матча.

Самым результативным игроком по очкам в составе «Вашингтона» стал форвард Кайл Кузма, набравший 31 очко, сделавший шесть подборов и пять передач. Израильский лёгкий форвард Дени Авдия набрал 17 очков, сделал девять подборов и пять передач.

В составе гостей лучшим был американский разыгрывающий ДеАарон Фокс, набравший 25 очков, пять подборов и пять передач. Защитник «Кингз» Малик Монк набрал 20 очков, сделал один подбор и четыре передачи. Дабл-даблом отметился литовский центровой Домантас Сабонис, набравший 14 очков, сделавший 14 подборов и шесть передач.

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