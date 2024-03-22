Пол Пирс: Карри оказал больше влияния на игру, чем Леброн, Майкл Джордан и Коби Брайант

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказал мнение, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оказывает большее влияние на игру, чем это делает лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс или делали легенды Майкл Джордан и Коби Брайант.

«С тех пор как Стеф стал влиять на НБА, в игре стало больше камбэков с 20-очковой разницей. Всё потому, что команды стали чаще бросать мяч из-за дуги. Они подписывают игроков, которые могут забивать трёшки. Влияние Стефа Карри на игру больше, чем Леброна Джеймса, Майкла Джордана и Коби Брайанта», — сказал Пирс в эфире Undisputed.

Ранее о Карри высказался Леброн.