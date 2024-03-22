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Лидер «Астаны» Ройс Хэмм покинул команду

Лидер «Астаны» Ройс Хэмм покинул команду
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Американский центровой Ройс Хэмм покинул «Астану». Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Об этом информирует пресс-служба команды. Сообщается, что на решение Хэмма повлияли личные обстоятельства.

«Благодарим Ройса за время, проведённое в «Астане», и все яркие моменты, пережитые вместе в этом сезоне! Желаем всего самого наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Хэмм принял участие в 31 матче, где в среднем набирал 16,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 0,5 передачи. «Астана» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице группы «Б» Единой лиги. На счету команды 12 побед и 21 поражение.

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