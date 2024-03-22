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Адетокунбо раскрыл, что ему сказал Коби Брайант о своей главной слабости и главной силе

Адетокунбо раскрыл, что ему сказал Коби Брайант о своей главной слабости и главной силе
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Греческий тяжёлый форвард и лидер клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, что его главная сила является одновременно и его главной слабостью. Также Яннис поделился историей, связанной с легендой Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайантом.

«Моя самая большая сила как личности заключается в моём упрямстве. Но это также и моя самая большая слабость. В 2018 году у меня был разговор с Коби, и он сказал следующее: «Моя самая большая сила в том, что я тот ещё засранец, но моя самая большая слабость также в том, что я тот ещё засранец. Так что иногда, если вы способны направить свою слабость в нужное русло, это может позволить вам добиться успеха», — сказал Адетокунбо на канале Milwaukee Bucks в YouTube.

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