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Скип Бэйлесс оставил предупреждение «Лейкерс» и «Уорриорз»

Скип Бэйлесс оставил предупреждение «Лейкерс» и «Уорриорз»
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Популярный американский журналист Скип Бэйлесс посоветовал командам «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» обратить внимание на успех клуба «Хьюстон Рокетс».

«Эээ...»ЛЕЙКЕРС» и «УОРРИОРЗ», возможно, вам, ребята, стоит посмотреть через плечо…к вам приближаются «Рокетс», — написал Скип в своих социальных сетях.

Напомним, на данный момент клуб «Хьюстон Рокетс» ведёт победную серию из семи матчей. В последней игре «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Чикаго Буллз» со счётом 127:117. Следующая игра «Рокетс» состоится 24 марта с «Ютой Джаз». На сегодняшний день «Хьюстон Рокетс» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

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