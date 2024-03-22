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«Мы будем готовы сделать что-то великое». Нандо Де Коло — о целях Франции на ОИ-2024

«Мы будем готовы сделать что-то великое». Нандо Де Коло — о целях Франции на ОИ-2024
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Французский баскетболист Нандо Де Коло, выступающий в Евролиге за клуб АСВЕЛ, рассказал о целях французской сборной на Олимпийские игры в Париже.

«Я думаю, что наша главная цель — вновь найти командный дух. Потому что мы потеряли его прошлым летом. У нас был очень плохой турнир. Мы действительно облажались», — сказал Де Коло, имея в виду вылет Франции в первом раунде прошлогоднего чемпионата мира после поражений от Канады и Латвии.

«Это были лишь две игры, но они испортили нам всё. Я думаю, следующим летом мы все будем готовы сделать что-то великое. Во-первых, это будет во Франции, а во-вторых, мы хотим снова победить», — приводит слова Де Коло издание Euro Hoops.

Олимпийские игры — 2024 вероятно, станут последним турниром 36-летнего игрока в сборной Франции, но он не намерен завершать карьеру.

«Конечно», — ответил MVP «Финала четырёх» 2016 года в составе ЦСКА на вопрос, продолжит ли он играть в следующем сезоне.

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