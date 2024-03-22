Дрэймонд Грин оценил мнение Леброна Джеймса насчёт высокого уровню IQ у баскетболистов

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин согласился с известным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, который ранее заявил, что у баскетболистов должен быть высокий уровень IQ. Для сравнения Леброн привёл победу «Уорриорз» над «Бостон Селтикс» в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2022 году.

«Это в определённой степени сказано очень точно. В тот момент у нас определённо был более высокий IQ, чем у «‎Селтикс». Иногда вы попадаете в плей-офф, мы говорим о финале НБА, и в такие моменты эмоции могут быть намного более яркими, они могут лишить вас мышления. Итак, мне кажется, что наш баскетбольный IQ был выше, IQ нашего тренерского штаба был выше, корректировки, которые мы вносили на протяжении всего сезона, имели решающее значение», — приводит слова Грина портал NBC Sports.