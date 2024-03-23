Дабл-дабл Холмгрена помог «Оклахома-Сити» обыграть в гостях «Торонто»

В ночь с 22 на 23 марта мск на площадке «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла на выезде «Торонто Рэпторс» со счётом 123:103.

Первая четверть осталась за хозяевами с перевесом в семь очков, но уже к большому перерыву с зеркальной разницей "+7" выигрывали гости. В третье и четвёртой четвертях баскетболисты «Тандер» упрочили своё преимущество.

В составе гостей дабл-дабл оформил Чет Холмгрен, на счету которого 18 набранных очков и 10 подборов, а также одна результативная передача.

Для лидера Западной конференции «Оклахома-Сити» эта победа стала четвёртой подряд в регулярном чемпионате НБА. «Торонто» потерпел девятое поражение кряду.