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Торонто Рэпторс — Оклахома-Сити Тандер 103:123, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 23 марта

Дабл-дабл Холмгрена помог «Оклахома-Сити» обыграть в гостях «Торонто»
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В ночь с 22 на 23 марта мск на площадке «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла на выезде «Торонто Рэпторс» со счётом 123:103.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
103 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Торонто Рэпторс: Дик - 21, Олиник - 16, Нвора - 12, Агбаджи - 12, Фриман - 10, Браун - 10, Темпл - 8, Портер - 7, Рэмси - 7, Макдэниелс, Гуйе
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 23, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Уоллес - 12, Уильямс - 12, Гидди - 10, Дорт - 10, Джо - 8, Хэйворд - 5, Уиггинс - 3, Мускала - 2, Уильямс, Уотерс III, Бийомбо

Первая четверть осталась за хозяевами с перевесом в семь очков, но уже к большому перерыву с зеркальной разницей "+7" выигрывали гости. В третье и четвёртой четвертях баскетболисты «Тандер» упрочили своё преимущество.

В составе гостей дабл-дабл оформил Чет Холмгрен, на счету которого 18 набранных очков и 10 подборов, а также одна результативная передача.

Для лидера Западной конференции «Оклахома-Сити» эта победа стала четвёртой подряд в регулярном чемпионате НБА. «Торонто» потерпел девятое поражение кряду.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
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