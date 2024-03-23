31 очко Виктора Вембаньямы не помогло «Сан-Антонио» обыграть «Мемфис»

Сегодня, 23 марта, в Сан-Антонио состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Мемфис Гриззлиз». Гости одержали победу со счётом 99:97.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. На его счету 31 очко, 16 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Девин Васселл отметился 27 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал форвард Джарен Джексон-младший. Он набрал 28 очков, семь подборов и две передачи. Защитник Скотти Пиппен-младший отметился 18 очками, тремя подборами и двумя передачами.

После 71 матча «Мемфис» занимает 13-е место в Западной конференции с 24 победами и 47 поражениями. «Сан-Антонио» расположился на последней, 15-й строчке с 15 победами в 70 играх.