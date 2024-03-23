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Все результаты игрового дня НБА 23 марта

Все результаты игрового дня НБА 23 марта
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Сегодня, 23 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 23 марта

  • «Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 102:129.
  • «Торонто Рэпторс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 103:123.
  • «Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 88:111.
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Кливленд Кавальерс» — 104:91.
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз» — 97:99.
  • «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» —: —.
  • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Индиана Пэйсерс» —: —.
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс» —: —.

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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Бостона» Джейлена Брауна. На его счету 33 очка и четыре подбора. Также стоит упомянуть центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму. Он набрал 31 очко, совершил 16 подборов и отдал пять результативных передач.

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