Сегодня, 23 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 23 марта

«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 102:129.

«Торонто Рэпторс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 103:123.

«Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 88:111.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Кливленд Кавальерс» — 104:91.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз» — 97:99.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» —: —.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Индиана Пэйсерс» —: —.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс» —: —.

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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Бостона» Джейлена Брауна. На его счету 33 очка и четыре подбора. Также стоит упомянуть центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму. Он набрал 31 очко, совершил 16 подборов и отдал пять результативных передач.