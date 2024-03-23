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«Индиана» в гостях одержала победу над «Голден Стэйт», у Стефена Карри — 25 очков

Сегодня, 23 марта, в Сан-Франциско состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Индиана Пэйсерс». Гости одержали победу со счётом 123:111.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон. На его счету 26 очков, два подбора и 11 результативных передач. Его партнёр по команде форвард Паскаль Сиакам отметился 25 очками, 16 подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 25 очков, совершил 10 подборов и пять передач. Защитник Клэй Томпсон отметился 17 очками, четырьмя подборами и двумя передачами.

После 71 игры «Индиана» занимает шестое место в Восточной конференции с 40 победами и 31 поражением. «Голден Стэйт» расположился на 10-й строчке Западной конференции с 36 победами в 69 играх.