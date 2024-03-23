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«Индиана» в гостях одержала победу над «Голден Стэйт», у Стефена Карри — 25 очков

«Индиана» в гостях одержала победу над «Голден Стэйт», у Стефена Карри — 25 очков
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Сегодня, 23 марта, в Сан-Франциско состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Индиана Пэйсерс». Гости одержали победу со счётом 123:111.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
111 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Томпсон - 17, Подзиемски - 13, Пол - 12, Куминга - 11, Грин - 11, Джексон-Дэвис - 9, Уиггинс - 8, Муди - 4, Пэйтон II - 1, Луни, Робинсон, Шарич, Киньонес
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Сиакам - 25, Нембард - 17, Тёрнер - 14, Макконнелл - 11, Смит - 11, Топпин - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Уокер, Браун, Макдермотт, Джексон

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон. На его счету 26 очков, два подбора и 11 результативных передач. Его партнёр по команде форвард Паскаль Сиакам отметился 25 очками, 16 подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 25 очков, совершил 10 подборов и пять передач. Защитник Клэй Томпсон отметился 17 очками, четырьмя подборами и двумя передачами.

После 71 игры «Индиана» занимает шестое место в Восточной конференции с 40 победами и 31 поражением. «Голден Стэйт» расположился на 10-й строчке Западной конференции с 36 победами в 69 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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