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Пирс назвал игрока «Клипперс», который является большей звездой, чем Кавай Леонард

Пирс назвал игрока «Клипперс», который является большей звездой, чем Кавай Леонард
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказал мнение, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден является большей звездой, чем его товарищ по команде Кавай Леонард.

«Вот что я хочу сказать. Джеймс Харден — большая суперзвезда, чем Кавай Леонард. В то время как Кави добился некоторых больших успехов, именно Харден заставляет людей покупать обувь со своим именем. На мой взгляд, он более значимая суперзвезда», — приводит слова Пола Пирса портал Sportskeeda.

Напомним, Джеймс Харден перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс» в 2023 году из «Филадельфии Сиксерс». В среднем за игру он набирает 17,3 очка, а также делает 5,1 подбора.

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