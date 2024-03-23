«Коби, это безумие». Джулиус Рэндл — о совместных тренировках с Брайантом

Нападающий «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл поделился воспоминаниями о совместных тренировках с легендой НБА Коби Брайантом.

«Я был на тренировке с Коби, было 5:00 утра, и мы два часа подряд занимались защитой, больше мне не приходилось тренироваться подобным образом. Я имею в виду, это была не просто тренировка или что-то в этом роде, это была индивидуальная тренировка, братан. Знаешь, когда ты идёшь в спортзал и работаешь только над своими навыками защиты. Я такой: «‎Братан, что это за чертовщина. Братан, это безумие». А он такой: «‎Нет, братан, ты не можешь так двигаться». У него был высочайший уровень трудолюбия, он детализовано подходил не только к своим тренировкам, но и к другим, Коби был просто одержим этим. Он посвятил свою жизнь этому ремеслу, и для меня, когда я рос, наблюдая, как он прославляет этот спорт, это было очень вдохновляюще, и даже по сей день у меня мурашки бегут по коже, когда я говорю об этом», — приводит слова Рэндла портал Clutch Points.