Единая лига перенесла четыре матча

В связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле» Единая лига ВТБ сообщает об изменениях в календаре. Следующие матчи будут перенесены, новые дата и время начала будут определены позднее:

Единая лига ВТБ

24.03, Самара, «Самара» — «Пари Нижний Новгород»

25.03, Москва, ЦСКА – «Зенит».

Единая молодёжная лига

25.03, Москва, «МБА-Юниор» – «СШОР Локомотив-Кубань-2»

25.03, Москва, «ЦСКА-Юниор» – «Енисей-2».

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек.

«Единая лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким пострадавших во время трагедии в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении пресс-службы Единой Лиги.