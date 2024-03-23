Матч «Пармы» и «Енисея» в рамках Единой лиги перенесён

Матч группового этапа Единой лиги между «Пармой» из Перми и «Енисеем» из Красноярска перенесён. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Напомним, встреча команд должна была состояться 24 марта в Перми, новая дата станет известна позднее.

В настоящий момент, после шести матчей, «Енисей» занимает последнее, шестое место в группе «А». «Парма» располагается на пятой строчке. Лидером является действующий чемпион Единой лиги казанский УНИКС.

По результатам группового этапа четыре команды из группы «Б» выйдут в стадию плей-ин, оставшиеся четыре завершат участие в турнире. Все команды из группы «А» выйдут в плей-офф.

Ранее стало известно о переносе матчей «Самара» — «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА – «Зенит».