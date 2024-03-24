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«Уралмаш» направит средства от продажи билетов пострадавшим в трагедии в Красногорске

«Уралмаш» направит средства от продажи билетов пострадавшим в трагедии в Красногорске
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Баскетбольный клуб «Уралмаш» сообщил о том, что направит средства от продажи билетов на ближайшие матчи пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«25 марта матч против «Автодора» начнётся с минуты молчания. Все развлекательные активности на игре будут отменены.

Средства, вырученные от продажи билетов на игры с «Автодором» и «Минском», будут направлены на помощь семьям пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в пресс-релизе команды.

Напомним, вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По официальным данным, погибли более 130 человек.

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