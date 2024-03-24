«Цифры новичка — это цифры новичка». Метта Уорлд Пис высказался о Бронни Джеймсе

Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис дал комментарий по поводу Бронни Джеймса, старшего сына Леброна Джеймса.

«Он всего лишь первокурсник. Многие говорили о его показателях, но назовите новичка, который в молодости набирал больше четырёх или пяти очков в среднем, а потом не имел шансов стать профессионалом? Цифры новичка — это цифры новичка. Я думаю, у него есть шанс стать очень хорошим разыгрывающим. Начинающим разыгрывающим! Возможно, уровня Матча всех звёзд», — приводит слова Писа TMZ.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.

Бронни — старший сын Леброна Джеймса. Леброн ранее неоднократно заявлял о своём желании однажды выйти на площадку в официальном матче вместе со своим сыном.