«Мне на них наплевать». Грин ответил на вопрос о восьмиматчевой победной серии «Хьюстона»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на вопрос одного из журналистов по поводу восьмиматчевой победной серии «Хьюстон Рокетс», благодаря которой команда приблизилась к «озёрникам» на расстояние в одну победу.

«Мне наплевать на «Хьюстон Рокетс», — приводит слова Грина NBA Buzz.

В ночь с 23 на 24 марта мск на паркете «Тойота-центра» в американском Хьюстоне завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Хьюстон Рокетс» обыграли «Юту Джаз» со счётом 147:119.Для «Рокетс» эта победа стала восьмой подряд в регулярном чемпионате НБА. После 70 игр команда имеет 35 побед и 35 поражений. «Голден Стэйт» имеет в своём активе 36 побед при 34 поражениях. В регулярном чемпионате командам осталось провести по 12 игр.