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«Игроки всё понимают». Лю отреагировал на поражение в матче с «Филадельфией»

Главный тренер команды «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю отреагировал на поражение в матче с «Филадельфией Сиксерс» (107:121).

«Игроки понимают, что за хрень происходит. Они понимают, что они должны делать», — приводит слова Лю Legion Hoops.

«Клипперс» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 44 победы при 26 поражениях. «Филадельфия» идёт седьмой на Востоке (39-32).

Все результаты игрового дня НБА 25 марта

«Детройт Пистонс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 101:114.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 107:121.

«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 121:84.

«Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:93.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 114:110.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 150:145.