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Американцы отправили россиянину Голдину множество сообщений после поражения команды в NCAA

Американцы отправили россиянину Голдину множество сообщений после поражения команды в NCAA
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Американские фанаты отправили многочисленные сообщения российскому баскетболисту Владиславу Голдину, выступающему за команду «Флорида Атлантик Оулз». Клуб играет в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).

Ранее команда пробилась в плей-офф NCAA, где встречалась с Северо-западным университетом, но потерпела поражение в овертайме со счётом 65:73. После матча стало известно, что главный тренер «Сов» Дасти Мэй продолжит работу в Мичиганском университете.

После этой новости многие болельщики оставили несколько десятков сообщений с призывами к Владу не менять университет вслед за тренером.

«Пожалуйста, не уходи в «Мичиган».
«Это был отличный год. С нетерпением жду следующего!»
«Ты был словно танк. Отличная игра».
«Не покидай нас, Влад».
«Влад, оставайся».

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