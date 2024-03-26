Американцы отправили россиянину Голдину множество сообщений после поражения команды в NCAA

Американские фанаты отправили многочисленные сообщения российскому баскетболисту Владиславу Голдину, выступающему за команду «Флорида Атлантик Оулз». Клуб играет в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).
Ранее команда пробилась в плей-офф NCAA, где встречалась с Северо-западным университетом, но потерпела поражение в овертайме со счётом 65:73. После матча стало известно, что главный тренер «Сов» Дасти Мэй продолжит работу в Мичиганском университете.
После этой новости многие болельщики оставили несколько десятков сообщений с призывами к Владу не менять университет вслед за тренером.
«Пожалуйста, не уходи в «Мичиган».
«Это был отличный год. С нетерпением жду следующего!»
«Ты был словно танк. Отличная игра».
«Не покидай нас, Влад».
«Влад, оставайся».