Баскетболист «Пари НН» Понкрашов сообщил о своей травме

Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов сообщил, что он получил травму

«Привет, друзья! Предвкушая ваш вопрос, почему я не в Самаре, отвечаю вам, что потянул спину и пока, к сожалению, не могу присоединиться к команде, занимаюсь восстановлением. Очень тяжело болеть за пацанов и знать, что, кроме как морально, ты им сейчас никак не можешь помочь», — сказал 37-летний баскетболист в своём телеграм-канале.

Сегодня, 25 марта, «Нижний Новгород» играет на выезде против баскетбольного клуба «Самара» в рамках розыгрыша Единой лиги ВТБ. На данный момент «Нижний Новгород» занимает седьмое место в турнирной таблице группы Б.

Антон Понкрашов сыграл в этом сезоне 19 матчей в составе «Нижнего Новгорода», набирая в среднем 2,4 очка за игру.