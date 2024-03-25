Дуэйн Уэйд: я выиграл титул в своём третьем сезоне, но об этом мало говорят

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд считает, что фанаты НБА мало говорят о том, как он завоевал первый чемпионский титул в своём третьем сезоне.

«Будучи лучшим игроком команды, Дуэйн Уэйд стал чемпионом НБА в свой третий сезон в лиге… об этом мало говорят.

Одна из причин, по которой я поднял эту тему, заключается в том, что в эпоху социальных сетей найдутся люди, которые скажут: «Ну, что тут такого», потому что они видели меня только ближе к концу карьеры. А это была лучшая версия меня», — написал Уэйд в своих соцсетях.

В конце сезона 2006 года Уэйд вместе с Шакилом О'Нилом привели «Майами Хит» к чемпионству, победив по пути к титулу «Чикаго Буллз», «Нью-Джерси Нетс», «Детройт Пистонс» и в финале – «Даллас Маверикс».