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«С этим невозможно справиться». Тренер «Индианы» — о штрафных «Лейкерс»

«С этим невозможно справиться». Тренер «Индианы» — о штрафных «Лейкерс»
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высказался о преимуществе «Лос-Анджелес Лейкерс» в фолах и штрафных бросках.

В воскресенье вечером «Индиана Пэйсерс» забросила с игры на девять мячей больше, чем «Лейкерс». Но «Лос-Анджелес» реализовал 38 штрафных бросков из 43, в то время как «Пэйсерс» — всего 9 из 16. У игроков «Пэйсерс» был зафиксирован 31 персональный фол против 14 — у «Лейкерс».

«Были определённые вещи, с которыми невозможно было справиться. Разница в 27 штрафных бросков – это одно. Разница в 17 фолов – это другое. И на этом я закрою тему», — приводит слова главного тренера «Индианы Пэйсерс» издание Indy Star.

В этом матче «Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Индиану Пэйсерс» со счётом 150:145.

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
150 : 145
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Джеймс - 26, Динвидди - 26, Ривз - 25, Принс - 14, Хатимура - 9, Реддиш - 7, Хэйс - 4, Кристи - 3, Мэйс, Джайлс, Льюис
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 36, Тёрнер - 20, Макконнелл - 17, Нембард - 15, Макдермотт - 14, Несмит - 13, Халибёртон - 12, Топпин - 11, Джексон - 5, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Смит
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