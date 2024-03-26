«С этим невозможно справиться». Тренер «Индианы» — о штрафных «Лейкерс»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высказался о преимуществе «Лос-Анджелес Лейкерс» в фолах и штрафных бросках.

В воскресенье вечером «Индиана Пэйсерс» забросила с игры на девять мячей больше, чем «Лейкерс». Но «Лос-Анджелес» реализовал 38 штрафных бросков из 43, в то время как «Пэйсерс» — всего 9 из 16. У игроков «Пэйсерс» был зафиксирован 31 персональный фол против 14 — у «Лейкерс».

«Были определённые вещи, с которыми невозможно было справиться. Разница в 27 штрафных бросков – это одно. Разница в 17 фолов – это другое. И на этом я закрою тему», — приводит слова главного тренера «Индианы Пэйсерс» издание Indy Star.

В этом матче «Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Индиану Пэйсерс» со счётом 150:145.