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Стало известно, почему Виктор Вембаньяма пропустил матч с «Финиксом»

Стало известно, почему Виктор Вембаньяма пропустил матч с «Финиксом»
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма не смог принять участие в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» из-за растяжения левой лодыжки, сообщается в официальном протоколе НБА.

Стоит отметить, что «Спёрс» при этом сумели одержать победу со счётом 104:102, которая стала всего лишь 16-й для подопечных Грега Поповича в нынешнем чемпионате.

Недавно французский баскетболист стал вторым новичком в истории НБА, которому в конкретной игре удалось набрать как минимум 30 очков, сделать 15 подборов, пять результативных передач и столько же блок-шотов. Ранее это удавалось двукратному чемпиону НБА в составе «Сан-Антонио» Дэвиду Робинсону.

Виктор Вембаньяма сделал приятный сюрприз юному фанату:

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