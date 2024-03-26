Расписание полуфинальных матчей Еврокубка

Сегодня, 26 марта, состоятся первые полуфинальные матчи Еврокубка. Ответные встречи состоятся 29 марта.
Напомним, команды, вышедшие в полуфинал, выявляют сильнейшего в сериях до двух побед. В случае, если одна из команд выиграла первые две игры, третья игра не проводится. Команда, которая заняла место в топ-16 выше, играет первую и третью (при необходимости) игры дома.
Расписание полуфинальных встреч:
«Бурк» — «Бешикташ» 19:00 по московскому времени
«Париж» — «Лондон Лайонс» 22:00 по московскому времени
Результаты четвертьфинальных встреч:
«Бурк» — «Прометей» — 95:82;
«У-БТ» — «Лондон Лайонс» — 79:91;
«Хапоэль Тель-Авив» — «Бешикташ» — 89:94;
«Париж» — «Ховентуд» — 86:70.
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