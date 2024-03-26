Единая Лига перечислила денежные средства пострадавшим в трагедии в «Крокусе»

Единая лига ВТБ перечислила денежные средства пострадавшим и семьям погибших в московском «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.

«Перевод сделан в пользу Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Лига выражает глубокие соболезнования семьям жертв трагедии», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По официальным данным, погибли более 130 человек.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб «Руна» передаст все средства от продажи билетов на матч с «Пари Нижний Новгород» пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.