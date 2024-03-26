«Парма» направит средства от продажи билетов пострадавшим в трагедии в Красногорске

Пермский баскетбольный клуб «Парма» заявил о том, что направит средства от продажи билетов на ближайшие матчи пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Уважаемые болельщики, БК «Парма» проведёт отчисления с продажи билетов на матч с «Локомотивом-Кубань» 4 апреля в Фонд помощи семьям жертв и пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По официальным данным, погибли более 130 человек.