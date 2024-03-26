«Хочу высказаться». Владимир Гомельский — о счёте 150:145 в матче «Лейкерс» и «Индианы»

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индианой Пэйсерс». Встреча закончилась победой «озёрников» со счётом 150:145.

«Начну со счёта: «Лос-Анджелес Лейкерс» победил. 150:145. То есть две команды на двоих набрали 295 очков. Это был не товарищеский матч, это не был Матч всех звёзд. Но результативность у команд просто зашкаливала. Когда я посмотрел технический протокол, я был поражён. Представьте, команды набирали на двоих по четвертям: в первой – 66, во второй – 74, в третьей – 75, в четвёртой – 80 очков за 12 минут игрового времени. Что-то фантастическое. «Индиана» реализовывала 56% своих бросков, а Лейкерс – 55%.

Не могу удержаться, я хочу высказать своё мнение. Понимаете, «Индиану» практически с самого начала сезона критикуют за плохую игру в обороне. Это при том, что в команде хорошая ротация. И сами игроки хорошие, но в защите не очень стараются. Приблизительно две недели тому назад во время просмотра одной из аналитических программ я услышал мнение Денниса Скотта. Отвечая на вопрос, что не так с «Лейкерс», он заявил, что у «Лейкерс» плохая, легко проходимая защита, и пока эти игроки не наладят защиту, удачи «Лейкерс» не видать. Я с этим согласен.

Команды быстро переходили от защиты к нападению. Очень высокий темп. Бегали туда-сюда команды изрядно. Техника высоченная. Но в защите команды то ли не могли, то ли не старались, отсюда 295 очков. Да, такой матч смотреть весело. ⟨...⟩ Поверьте, удовольствие от этого матча я получил огромное», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.