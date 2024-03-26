Стивен Эй Смит: династия «Голден Стэйт» закончилась

Звёздный комментатор Стивен Эй Смит высказался по поводу игры «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне.

«У них проблемы, дамы и господа… Династия закончилась. Грядут перемены. Джо Лакоб, владелец «Голден Стэйт Уорриорз», Питер Губер ни за что не будут сидеть здесь и терпеть то, что мы наблюдали в этом году. Они — посредственная команда», — приводит слова Эй Смита The Sports Rush.

На данный момент в плей-ин от Запада попадают «Даллас Маверикс» (7-е место) и «Финикс Санз» (8-е). Другую пару образуют «Лос-Анджелес Лейкерс» (9-е) и «Голден Стэйт Уорриорз» (10-е).

Сегодня, 26 марта, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева одержали победу со счётом 110:92.

После 71 матча «Хьюстон» занимает 11-е место в Западной конференции с 36 победами и 35 поражениями, находясь в 0,5 победы от зоны плей-ин.