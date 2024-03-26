Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС перечислит все денежные средства от реализации билетов пострадавшим в «Крокусе»

УНИКС перечислит все денежные средства от реализации билетов пострадавшим в «Крокусе»
Комментарии

Казанский баскетбольный клуб УНИКС сообщил о том, что перечислит денежные средства, вырученные с продажи билетов встречи с «Пармой», пострадавшим и семьям погибших в московском «Крокус Сити Холле».

Игра УНИКС – «Парма» состоится в казанском «Баскет-холле» в субботу, 30 марта. Начало – в 18:00.

Напомним, вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По официальным данным, погибли более 130 человек.

Ранее Единая лига ВТБ перечислила денежные средства пострадавшим и семьям погибших в московском «Крокус Сити Холле».

Материалы по теме
Единая Лига перечислила денежные средства пострадавшим в трагедии в «Крокусе»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android