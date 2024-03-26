Аналитик назвал студенческую команду NCAA, которая может выступать в плей-ин НБА

Аналитик ESPN Майк Гринберг считает, что выступающая в студенческой лиге NCAA команда «ЮКонн Хаски» готова прямо сейчас выступать в плей-ин НБА.

«Вышли бы они в плей-ин Восточной конференции НБА, если бы сейчас играли там? Посмотрите на команды, у которых на восемь игр меньше, чем 0,500 (коэффициент побед), так что «ЮКонн Хаски» лучше этих команд НБА», — заявил Майк Гринберг в эфире передачи ESPN Get Up.

Его соведущие, в том числе баскетбольный аналитик и бывший игрок НБА Джей Уильямс, не согласились с мнением Гринберга, отметив, что, хотя «Хаски» и могут проводить сильные, грамотные игры, уровень навыков и мастерства игроков этой команды не соответствует уровню НБА.

Кроме того, по мнению оппонентов Гринберга, между студенческим и профессиональным баскетболом существует огромная разница в атлетизме, опыте игроков, точности бросков, владении мячом, умении обороняться и общем баскетбольном IQ.

«ЮКонн Хаскис» выиграли прошлый чемпионат студенческой лиги NCAA, и в этом году являются одними из фаворитов на победу в нём.