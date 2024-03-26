«Мне очень жаль». Дино Раджа признался, что однажды ударил Димитриса Яннакопулоса

Бывший югославский и хорватский баскетболист, член Зала славы баскетбола с 2018 года, обладатель двух серебряных олимпийских медалей Дино Раджа рассказал о том как в период выступления за греческий «Панатинаикос» (с 1997 по 1999 год) он ударил Димитриса Яннакопулоса – нынешнего владельца команды, на тот момент – сына владельца клуба.

«Я ударил сына босса. Действующего президента «Панатинаикоса». Мне очень жаль», — приводит слова Дино Раджи издание Eurohoops.

Однако, у хорвата остались приятные воспоминания о пребывании в афинской команде.

«Я хотел бороться за титулы и не жалею о переходе в «Панатинаикос». Я влюбился в Грецию. Я бы не узнал, чего мне не хватает, если бы не перехал туда. Время, проведенное в Афинах, бесценно. Они настоящие балканцы. У них сумасшедший менталитет, как и у нас. Они очень любят баскетбол», — сказал Раджа.

Дино Раджа помог вернуть «Панатинаикосу» титул чемпионов Греции после доминирования «Ариса» и «Олимпиакоса».

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