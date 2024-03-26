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«Бурк» одерживает победу над «Бешикташ» в первом туре Еврокубка

Сегодня, 26 марта, состоялась игра в рамках первого тура полуфинала турнира Еврокубка между французской командой «Бурк» и турецким клубом «Бешикташ». Встреча завершилась победой французов со счётом 86:74 (16:13, 8:17, 18:26 и 24:18).

Наиболее результативными игроками в команде победителей стали Айзейя Майк, который набрал 18 очков, сделал 4 результативных передачи. Также отметились Льюис Джекуан и Аксель Жульен, которые набрали 14 и 11 очков соответственно.

В «Бешикташе» наиболее эффективным и результативным игроком стал Анхель Дегадо, который набрал 15 очков и сделал 15 подборов. Помимо Анхеля стоит отметить Марко Симоновича и Дерека Нидэма, которые набрали 13 и 14 очков соответственно.

Второй тур между командами состоится 29 марта в 20:45 по мск.

Также сегодня, 26 марта, в 22:45 началась игра между второй парой команд 1/2 Еврокубка: «Париж» — «Лондон Лайонс».