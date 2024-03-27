«Париж» одерживает уверенную победу над «Лондоном» в первом туре Еврокубка

Сегодня в ночь с 26 на 27 марта состоялась игра в рамках первого тура полуфинала турнира Еврокубка между французской командой «Париж» и английским клубом «Лондон Лайонс». Встреча завершилась победой французского клуба со счётом 99:86 (30:27, 24:22, 25:8 и 20:29).

Наиболее результативным игроком «Парижа» стал Ти Джей Шортс, который набрал 23 очка, оформил 4 подбора, провёл 5 передач и сделал 2 успешных перехвата. Также стоит отметить Надира Ифи, набравшего 22 очка, сделавшего 1 подбор и 1 перехват.

В «Лондон Лаойнс» самым эффективным игроком стал Дэвид Нваба, который набрал 24 очка, оформил 2 подбора, сделал 2 успешных передачи и 1 блок-шот.

Второй тур между командами состоится 29 марта в 22:30 по мск.