Пол Пирс считает, что «Клипперс» вылетят в первом раунде плей-офф

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказал мнение о том, что «Лос-Анджелес Клипперс» не сможет преодолеть первый раунд плей-офф НБА в этом сезоне.

«Я вижу команду, которая, скорее всего, вылетит в первом раунде. Мы находимся в конце сезона, а я слышу такие высказывания от них, как «нет индивидуальности», «мы мягкие», «мы не стараемся». Это не то, что вы хотите слышать, когда до конца регулярного чемпионата осталось 10 игр. Я имею в виду, что они просто разваливаются. Они разваливаются на части в самый неподходящий момент. Именно сейчас они должны собраться вместе и понять, кто они есть на самом деле. И я просто не верю в «Клипперс» на данный момент», — приводит слова Пирса Fadeaway World.

На данный момент «Клипперс» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.