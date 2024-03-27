Дэвис — первый игрок «Лейкерс» со времён Брайанта, кто провёл на площадке 52 минуты

В ночь с 26 на 27 марта мск на паркете «Файсерв-форума» в американском Милуоки прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Милуоки Бакс» уступили в двух овертаймах «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 124:128 2OT.

В этом матче один из лидеров «озёрников» Энтони Дэвис провёл на площадке 52 минуты игрового времени, что является первым показателем среди всех игроков франшизы со времён легендарного Коби Брайанта в 2012-м.

За это время Дэвис оформил дабл-дабл из 34 очков и 23 передач.

Стоит отметить, что для «Лейкерс» эта победа стала четвёртой подряд, клуб из Лос-Анджелеса ведёт борьбу за попадание в плей-ин. В матче из-за травмы левого голеностопа не принимал участия лидер гостей Леброн Джеймс.