Шакил О'Нил категорично ответил на вопрос об MVP НБА в этом сезоне

Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне спортивный эксперт и аналитик Шакил О'Нил выразил мнение о том, что разыгрывающий команды «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер должен стать MVP в нынешнем сезоне.

«MVP — это Шей Гилджес-Александер, и точка. Сегодня я увидел кое-что: он один из немногих парней, у которых 50 30-очковых игр за сезон. И он соответствует моим и всем остальным критериям. Он самый крутой игрок в игре, а их команда имеет результат 49-21, так что Йокичу этот приз не отдать», — приводит слова О'Нила uproxx.

Напомним, в среднем за игру Шей Гилджес-Александр набирает 30,4 очка, а также делает 5,6 подбора. С 2019 года он является игроком «Оклахома-Сити Тандер». Ранее Шей выступал за клуб «Лос-Анджелес Клипперс».