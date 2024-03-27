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Валенсия — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
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Евролига: расписание на 27 марта

Евролига: расписание на 27 марта
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Сегодня, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. Будет проведён один матч 32-го тура.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Расписание Евролиги на 27 марта:

«Маккаби Тель-Авив» — «Валенсия» (начало матча — в 22:30 мск)

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2024, среда. 22:30 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, последний, 34-й тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал Мадрид».

На данный момент «Реал Мадрид» возглавляет турнирную таблицу нынешнего сезона Евролиги. Команда одержала 25 побед и потерпела шесть поражений. «Панатинаикос», «Монако» и «Барселона» делят второе место, имея в своём активе 20 побед при 11 поражениях.

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