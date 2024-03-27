Евролига: расписание на 27 марта

Сегодня, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. Будет проведён один матч 32-го тура.

Расписание Евролиги на 27 марта:

«Маккаби Тель-Авив» — «Валенсия» (начало матча — в 22:30 мск)

Напомним, последний, 34-й тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал Мадрид».

На данный момент «Реал Мадрид» возглавляет турнирную таблицу нынешнего сезона Евролиги. Команда одержала 25 побед и потерпела шесть поражений. «Панатинаикос», «Монако» и «Барселона» делят второе место, имея в своём активе 20 побед при 11 поражениях.